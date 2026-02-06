Caminhão colide em árvore e complica o trânsito na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma árvore foi registrada na manhã desta sexta-feira (6), na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério.

Segundo relatos do condutor, ele trafegava no sentido centro–rodovia transportando máquinas de lavar quando teria sido fechado por outro veículo. Ao desviar para evitar a colisão, acabou perdendo o controle e atingindo uma árvore localizada às margens da via.

Com o impacto, o tronco e galhos atingiram a parte superior da carreta, causando danos à estrutura e chegando a adentrar o compartimento de carga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais.

Uma equipe com guindaste foi acionada e utilizou uma motosserra para retirar o galho que ficou enganchado na carreta. Durante o atendimento, agentes de trânsito permaneceram no local orientando os motoristas e garantindo a fluidez do tráfego.

