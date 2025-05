Cães do 11º BAEP localizam grande quantidade de drogas no CDHU

Cães do BAEP auxiliaram na localização das drogas - Crédito: Maycon Maximino

A Operação São Carlos está em andamento no CDHU, em Vila Isabel e uma grande quantidade de entorpecentes foi localizado por quatro cães do 11º BAEP que apoia os policiais de São Carlos.

Durante a ação policial, uma varredura acontece no bairro e os cães do BAEP localizaram uma grande quantidade de drogas, escondidas no telhado, em estacionamentos, no jardim central e até cestas de lixo.

As drogas foram apreendidas na CPJ e havia maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas como LSD e ecstasy. Ninguém foi detido.

