domingo, 22 de fevereiro de 2026
Segurança

Cabo de empresa de telefonia se rompe e causa danos em residência na Vila Monteiro

22 Fev 2026 - 10h22
Poste/fios [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil Poste/fios [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência após um cabo de telefonia se romper e cair sobre sua residência na manhã deste sábado (21), na Rua Major Manoel Antônio de Matos, no bairro Vila Monteiro, em São Carlos.

De acordo com o relato, o fio teria se soltado do poste e atingido o telhado do imóvel, além de danificar a cerca elétrica e provocar a obstrução parcial da via pública. 

Ainda segundo a vítima, houve tentativa de contato com a empresa responsável pelo cabeamento, mas o atendimento não teria sido realizado sob a alegação de falta de suporte técnico para não clientes. Posteriormente, um prestador de serviço que passava pelo local realizou a retirada do cabo da rua, liberando a via.

 

