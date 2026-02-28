(16) 99963-6036
sábado, 28 de fevereiro de 2026
São Carlos

Buraco causa colisão traseira defronte ao SAMU

28 Fev 2026 - 10h15Por Da redação
Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre dois carros foi registrada na manhã deste sábado (28), na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local junto aos envolvidos, uma mulher conduzia um Peugeot branco no sentido São Carlos/Ribeirão Preto quando tentou desviar de um buraco existente no meio da via. Ao mudar para a faixa da esquerda, uma picape que vinha logo atrás, conduzida por um homem, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Nem os motoristas, nem passageiros da picape sofreram lesões.

A ocorrência foi registrada em frente à base do SAMU, porém não houve necessidade de acionamento da equipe de resgate. O trânsito flui normalmente no trecho.

