Buraco causa colisão traseira defronte ao SAMU

Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre dois carros foi registrada na manhã deste sábado (28), na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local junto aos envolvidos, uma mulher conduzia um Peugeot branco no sentido São Carlos/Ribeirão Preto quando tentou desviar de um buraco existente no meio da via. Ao mudar para a faixa da esquerda, uma picape que vinha logo atrás, conduzida por um homem, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Nem os motoristas, nem passageiros da picape sofreram lesões.

A ocorrência foi registrada em frente à base do SAMU, porém não houve necessidade de acionamento da equipe de resgate. O trânsito flui normalmente no trecho.

Leia Também