Bombeiros fazem buscas por enfermeira desaparecida após denúncia sobre gritos de socorro em mata

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Bombeiros realizando buscas e a foto da enfermeira no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Angústia Mistério: Enfermeira segue desaparecida em São Carlos

Nesta sexta-feira, 4, o Corpo de Bombeiros de São Carlos realizou uma operação de buscas por Pâmela Helena Barbosa de Freitas, de 36 anos, enfermeira que está desaparecida desde o mês passado em São Carlos.

As buscas se concentraram em duas regiões: no Jardim das Torres — onde o carro da vítima foi localizado abandonado — e na antiga Pedreira Bandeirante, na região da rua Coronel Leopoldo Prado. De acordo com informações, um familiar da enfermeira recebeu, na noite anterior, uma ligação telefônica de um homem relatando que, aproximadamente dez dias atrás, teria escutado um grito de socorro vindo da mata na área da pedreira.

O denunciante não informou o ocorrido anteriormente, mas decidiu repassar os detalhes à família da vítima somente nesta quinta-feira (3). A partir disso, os familiares acionaram os bombeiros, que prontamente deslocaram equipes ao local.

Desde o início da manhã, os bombeiros realizam uma varredura detalhada pelas regiões mencionadas, com foco especial na área de mata da pedreira, em busca de qualquer pista que possa ajudar na localização da enfermeira.

Até o momento, Pâmela não foi encontrada. As buscas continuam ao longo do dia.

Leia Também