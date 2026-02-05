Beneficiado pela saidinha é preso acusado de agredir e estuprar ex-companheira

Viaturas DDM -

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (5), por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, estupro e por estar foragido do sistema prisional, em uma residência localizada na Rua Allan Kardec, Jardim Cruzeiro do Sul.

O SCA apurou que a Polícia Militar foi avisada com a informação que o autor estaria evadido do sistema prisional. No local, moradores relataram ter visto um indivíduo pulando o muro da residência, seguido de gritos de socorro vindos do interior do imóvel. Diante da suspeita de crime em andamento e do risco à integridade física da vítima, os policiais entraram na casa.

Nos fundos do imóvel, em uma edícula, os agentes encontraram uma mulher chorando e um homem bastante agitado em frente à porta do banheiro. Ele foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido localizado, a consulta aos sistemas policiais confirmou que se tratava de um foragido da Justiça.

A vítima relatou que dormia quando foi surpreendida pelo ex-companheiro dentro de seu quarto, sendo agredida com socos. Ela informou ainda que foi obrigada, mediante violência e grave ameaça, a manter relação sexual contra sua vontade. A mulher também afirmou possuir medida protetiva vigente contra o agressor.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, estupro e captura de procurado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, sendo constatado que ele havia sido beneficiado com a saída temporária em dezembro e não retornou dentro do prazo legal.

