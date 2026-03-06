AvanÃ§o de sinal provoca acidente entre dois carros em cruzamento no Centro de SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: Foto: SCA

Um acidente entre dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (6), em um cruzamento no, Centro de São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Siena branco teria avançado o sinal vermelho enquanto trafegava pela Avenida São Carlos. Ao atravessar o cruzamento, o veículo acabou sendo atingido por um Nissan Kicks, que seguia pela Rua Padre Teixeira e tinha a preferência.

Com a força da colisão, os dois carros foram projetados em direção à calçada e por pouco não atingiram um estabelecimento comercial localizado na esquina. Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido.

O acidente resultou apenas em danos materiais, nos veículos envolvidos mas chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local no momento da batida.

