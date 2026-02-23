Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos

Viatura Polícia Militar -

Um homem de 54 anos foi vítima de roubo na tarde do dia 17 de fevereiro, mas o caso foi registrado neste final de semana pela Polícia Civil. O crime ocorreu na região central de São Carlos.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos, o crime aconteceu por volta das 16h30, na Rua General Osório, nas proximidades da Paróquia São Benedito.

A vítima relatou que saiu de casa para comprar o jantar quando foi abordada por dois indivíduos desconhecidos. Segundo o registro, um dos suspeitos o imobilizou, segurando-o pelos braços, enquanto o outro aproveitou a situação para subtrair seus pertences.

Foram levados um cartão de passe de ônibus, que estava pendurado em seu pescoço, e aproximadamente R$ 380 em dinheiro, que estavam no bolso da vítima.

O homem também informou que sofreu empurrões e foi segurado com força durante a ação, o que lhe causou dores, mas não soube detalhar como as agressões ocorreram.

Após o crime, os suspeitos fugiram e tomaram rumo ignorado. O caso foi registrado como roubo e será encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.

