segunda, 09 de fevereiro de 2026
Mais um acidente

Aquaplanagem provoca tombamento de caminhão na Washington Luís em São Carlos

09 Fev 2026 - 16h49Por Jessica Carvalho R
Aquaplanagem provoca tombamento de caminhão na Washington Luís em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma aquaplanagem provocou o tombamento de um caminhão de pequeno porte na tarde desta segunda-feira (9), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 220, no sentido interior–capital, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor, morador da capital paulista, havia realizado uma entrega no município e retornava para São Paulo quando, por causa da chuva intensa no momento do acidente, perdeu o controle do veículo. O caminhão aquaplanou, rodou na pista, atravessou para o canteiro central e acabou tombando.

No veículo estavam o motorista e um ajudante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais.

Equipes da concessionária EcoNoroeste, responsável pela administração da rodovia, estiveram no local para realizar a sinalização e prestar apoio à ocorrência. As vítimas recusaram atendimento médico.

