quinta, 25 de dezembro de 2025
Segurança

Após longa perseguição, motoqueiro é detido na região do Cidade Aracy

25 Dez 2025 - 16h49Por Da redação
Um motociclista foi detido na manhã desta quarta-feira (25) após uma perseguição policial que percorreu bairros da região sul de São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 10h50, na Avenida José Antônio Migliato, durante uma ação de saturação da Polícia Militar voltada à prevenção de crimes e infrações de trânsito.

Segundo a PM, durante o patrulhamento na Cidade Aracy, os policiais visualizaram uma motocicleta com a placa parcialmente encoberta por fita adesiva, ocultando um dos caracteres. Diante da irregularidade, foi iniciado o acompanhamento do condutor, que passou a fugir por diversas vias dos bairros Cidade Aracy 1, Cidade Aracy 2 e Presidente Collor.

Durante a fuga, o motociclista trafegou na contramão de direção, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Com apoio de outras equipes e viaturas, o acompanhamento continuou, momento em que o condutor teria arremessado um objeto contra uma das viaturas, danificando o para-brisa.

Ainda de acordo com a PM, em uma tentativa de abordagem a pé, o motociclista acelerou em direção a um policial, que conseguiu desviar. Na sequência, ao tentar atravessar o canteiro central da Avenida José Antônio Migliato, o condutor perdeu o controle da motocicleta ao passar pela guia e caiu.

Com a queda, o indivíduo sofreu escoriações leves e foi encaminhado à UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Após os procedimentos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão em flagrante. O caso envolve os crimes de adulteração de sinais identificadores de veículo, desobediência, dano e dirigir sem habilitação. A motocicleta foi recolhida administrativamente e encaminhada ao pátio municipal.

