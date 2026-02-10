Após dias usando drogas, homem mente à esposa e registra falso roubo de moto

Crédito: SCA

A Polícia Civil de São Carlos registrou, na noite de segunda-feira (9), um caso de comunicação falsa de crime, após apurar uma denúncia de roubo de motocicleta que não se confirmou.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares apresentaram no plantão um homem de 34 anos, inicialmente suspeito de envolvimento no suposto roubo de uma motocicleta. O veículo havia sido localizado em uma construção abandonada na Rua Brasiliano Bento, no Jardim Embaré.

Durante o andamento da ocorrência, um homem de 36 anos, apontado como vítima do roubo, compareceu à delegacia e passou a ser questionado sobre os fatos. Em depoimento, ele confessou que não foi vítima de roubo. Conforme relatado, no dia 2 de fevereiro, ele teria passado alguns dias consumindo drogas e foi "resgatado" pelo primo, que inicialmente figurou com suspeito do roubo.

Ainda de acordo com o relato, o primo teria deixado a suposta vítima do roubo em um imóvel cuja localização não soube precisar e emprestou a motocicleta, afirmando que retornaria posteriormente, o que não ocorreu. Já o primo afirmou que ambos haviam consumido drogas juntos e que a motocicleta foi emprestada para buscar mais entorpecentes, mas, ao retornar ao local, não encontrou o parente.

O homem de 36 anos relatou ainda que, ao chegar em casa no domingo (8), mentiu para a esposa por vergonha e pelo fato de ela já ter registrado um boletim de ocorrência . Posteriormente, ele foi até a delegacia acompanhado dela para informar a verdadeira razão de sua ausência e esclarecer que não havia sido vítima de crime.

Diante da constatação de comunicação falsa de crime, a Polícia Civil determinou a apreensão da motocicleta, que foi encaminhada ao pátio para fins de perícia, investigação e comprovação de propriedade, sendo devidamente lacrada.

