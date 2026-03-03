ApÃ³s desocupaÃ§Ã£o, prÃ©dio alugado pela Prefeitura Ã© invadido e tem diversos itens furtados

Guarda Municipal -

Um prédio que era alugado pela Prefeitura Municipal, localizado na região central de São Carlos foi alvo de furto e vandalismo, conforme boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (2).

De acordo com o registro, o imóvel utilizado pela Secretaria de Educação, situado na Rua Treze de Maio, havia sido desocupado entre os dias 2 e 4 de fevereiro. No entanto, ao retornar ao local na noite do dia 4, o representante da Prefeitura — um homem de 42 anos — constatou que a porta estava aberta e que diversos itens haviam sido subtraídos.

Entre os objetos furtados estão aproximadamente 1.000 metros de fios e cabos, cerca de 10 aparelhos de ar-condicionado, 20 torneiras, 200 lâmpadas fluorescentes, 200 interruptores, duas bombas hidráulicas, seis extintores de incêndio, 10 barras de acessibilidade, 10 fechaduras e cerca de 100 luminárias. Também foi levado o numeral metálico de identificação do prédio (1930).

Além do furto, foram registrados danos ao imóvel, incluindo vasos sanitários, vidros e placas de gesso do forro.

Segundo o boletim, não há câmeras de segurança no local. A Guarda Municipal foi acionada e passou a realizar vigilância preventiva na área. A perícia foi requisitada e o caso foi registrado como furto consumado, sendo encaminhado para investigação pela unidade responsável.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

