(16) 99963-6036
terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

ApÃ³s desocupaÃ§Ã£o, prÃ©dio alugado pela Prefeitura Ã© invadido e tem diversos itens furtados

03 Mar 2026 - 09h23Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal - Guarda Municipal -

Um prédio que era alugado pela Prefeitura Municipal, localizado na região central de São Carlos foi alvo de furto e vandalismo, conforme boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (2).

De acordo com o registro, o imóvel utilizado pela Secretaria de Educação, situado na Rua Treze de Maio, havia sido desocupado entre os dias 2 e 4 de fevereiro. No entanto, ao retornar ao local na noite do dia 4, o representante da Prefeitura — um homem de 42 anos — constatou que a porta estava aberta e que diversos itens haviam sido subtraídos.

Entre os objetos furtados estão aproximadamente 1.000 metros de fios e cabos, cerca de 10 aparelhos de ar-condicionado, 20 torneiras, 200 lâmpadas fluorescentes, 200 interruptores, duas bombas hidráulicas, seis extintores de incêndio, 10 barras de acessibilidade, 10 fechaduras e cerca de 100 luminárias. Também foi levado o numeral metálico de identificação do prédio (1930).

Além do furto, foram registrados danos ao imóvel, incluindo vasos sanitários, vidros e placas de gesso do forro.

Segundo o boletim, não há câmeras de segurança no local. A Guarda Municipal foi acionada e passou a realizar vigilância preventiva na área. A perícia foi requisitada e o caso foi registrado como furto consumado, sendo encaminhado para investigação pela unidade responsável.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Leia TambÃ©m

Procurada pela JustiÃ§a Ã© capturada pela PM em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a09h36 - 03 Mar 2026

Procurada pela JustiÃ§a Ã© capturada pela PM em SÃ£o Carlos

Idoso Ã© encontrado morto dentro de casa na Vila Boa Vista II
Morte suspeita 09h30 - 03 Mar 2026

Idoso Ã© encontrado morto dentro de casa na Vila Boa Vista II

Homem Ã© raptado e agredido por grupo em Ã¡rea de mata na regiÃ£o sul
Pauladas09h14 - 03 Mar 2026

Homem Ã© raptado e agredido por grupo em Ã¡rea de mata na regiÃ£o sul

PM apreende revÃ³lver com numeraÃ§Ã£o suprimida no CDHU
SeguranÃ§a07h55 - 03 Mar 2026

PM apreende revÃ³lver com numeraÃ§Ã£o suprimida no CDHU

Motoboy fica ferido apÃ³s perder o controle e bater em coqueiro na regiÃ£o da USP
Quase Caiu No Rio00h32 - 03 Mar 2026

Motoboy fica ferido apÃ³s perder o controle e bater em coqueiro na regiÃ£o da USP

Ãšltimas NotÃ­cias