Após desentendimento na rua, grupo invade casa e agride morador

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos foi vítima de agressão na noite da última terça-feira (17), no distrito de Água Vermelha, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária, a confusão teve início por volta das 20h, quando a vítima foi conversar com um jovem de 35 anos que estaria pilotando uma motocicleta em via pública enquanto havia crianças brincando no local. Durante a discussão, o jovem teria cuspido no rosto da vítima, que reagiu com um soco. Após o desentendimento, o homem deixou o local.

Mais tarde, por volta das 23h30, quatro indivíduos — um de 35 anos e outros três com idades não informadas — teriam invadido a residência da vítima, na Rua Santa Eudóxia, após arrombarem a porta da sala. Segundo o relato, o morador foi agredido com um pedaço de madeira, sofrendo lesão na face esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento no local. A vítima informou ainda que seu telefone celular foi danificado durante a ação. O aparelho, da marca Samsung, modelo A07, ficou com a tela quebrada.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e dano. Foi expedida requisição para exame de corpo de delito, e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para eventual representação criminal.

O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de São Carlos.

Leia Também