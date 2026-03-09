CrÃ©dito: SCA

Um motociclista de 27 anos morreu que morreu após um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos foi identificado como o auxiliar de produção Antonio Carlos da Silva, de 27 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta no cruzamento da Avenida Capitão Riyoichi Ueno com a Rua Antônio Luiz Zanquim.

No local, foi apurado que Antonio Carlos conduzia uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister no sentido Planalto Verde ao bairro Cidade Aracy. Ao chegar ao cruzamento, onde a via termina e exige que o condutor faça conversão à esquerda ou à direita, o motociclista teria seguido em frente e não conseguiu realizar a curva, colidindo violentamente contra o muro de uma residência.

Uma unidade do SAMU foi acionada e o médico de plantão constatou o óbito da vítima ainda no local.

A Polícia Científica esteve presente e realizou a perícia. A motocicleta sofreu danos principalmente na parte frontal e o muro da casa ficou danificado com o impacto da batida.

O corpo de Antonio Carlos da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

