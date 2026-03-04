(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Perigo

Aluno leva frasco com pÃ³ branco para escola municipal e preocupa direÃ§Ã£o no Jardim Beatriz

SubstÃ¢ncia foi encontrada com o estudante do 8º ano que colocou a boca no recipiente e disse que sentiu uma "energia" diferente

04 Mar 2026 - 09h31Por FlÃ¡vio Fernandes
PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Foto: Arquivo Pessoal/SÃ£o Carlos AgoraPlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Foto: Arquivo Pessoal/SÃ£o Carlos Agora

Um caso inusitado mobilizou a direção da escola municipal Carmine Botta após um aluno levar um frasco com pó branco de origem desconhecida na manhã da última quarta-feira (27), no Jardim Beatriz, em São Carlos. O caso foi comunicado para Polícia Civil, somente na noite desta terça-feira (3).  

Segundo boletim de ocorrência a diretora de 47 anos, relatou que um estudante do 8º ano encontrou com outro aluno um pequeno frasco plástico do tipo flaconete. Dentro do recipiente, havia uma porção de pó branco.

O jovem teria colocado a boca e em seguida, cuspido o conteúdo dizendo que havia sentido “energia”. A situação chamou a atenção da equipe escolar, que decidiu acionar os responsáveis.

A coordenadora de 49, também acompanhou a situação e junto com a diretora entregou o frasco para os investigadores que fizeram a apreensão para perícia. A substância pode estar relacionada a aparentemente, cocaína. 

A coordenadora pedagógica da unidade, Vivien Monzani Fonseca, de 49 anos, também compareceu à delegacia como testemunha. Ao ser questionado, o aluno apresentou versões contraditórias sobre a origem do pó branco. 

Além do frasco, a diretora também apresentou à polícia um documento manuscrito contendo os nomes de alunos que tiveram contato com o recipiente dentro da escola. O caso foi registrado, no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

O caso acende um importante alerta para pais e responsáveis sobre a necessidade de acompanhar de perto o cotidiano escolar e as amizades dos filhos, além de orientar os adolescentes sobre os riscos de manipular ou experimentar substâncias desconhecidas. Situações aparentemente simples podem representar perigo à saúde e exigir atenção imediata da família e da escola.

