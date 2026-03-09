Alagamento causa transtornos no trÃ¢nsito na Vila Nery na manhÃ£ desta segunda-feira

CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (9), um alagamento registrado na Rua Doutor Marino Costa Terra, em frente ao condomínio Sabará, no bairro Vila Nery, causou transtornos para motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações, o problema ocorreu devido ao acúmulo de sujeira em um bueiro da via. A grande quantidade de resíduos acabou impedindo o escoamento da água, provocando o alagamento da rua.

Com a via parcialmente tomada pela água, o trânsito ficou prejudicado e motoristas tiveram dificuldades para passar pelo trecho, o que gerou lentidão e constrangimentos no fluxo de veículos durante o período da manhã.

Leia TambÃ©m