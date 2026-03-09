(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Alagamento causa transtornos no trÃ¢nsito na Vila Nery na manhÃ£ desta segunda-feira

09 Mar 2026 - 08h05Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Alagamento causa transtornos no trÃ¢nsito na Vila Nery na manhÃ£ desta segunda-feira - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (9), um alagamento registrado na Rua Doutor Marino Costa Terra, em frente ao condomínio Sabará, no bairro Vila Nery, causou transtornos para motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações, o problema ocorreu devido ao acúmulo de sujeira em um bueiro da via. A grande quantidade de resíduos acabou impedindo o escoamento da água, provocando o alagamento da rua.

Com a via parcialmente tomada pela água, o trânsito ficou prejudicado e motoristas tiveram dificuldades para passar pelo trecho, o que gerou lentidão e constrangimentos no fluxo de veículos durante o período da manhã.

Leia TambÃ©m

Picape colide contra poste em frente ao CIESP
SeguranÃ§a08h03 - 09 Mar 2026

Picape colide contra poste em frente ao CIESP

Gol Ã© furtado e proprietÃ¡rio pede ajuda para localizÃ¡-lo
SeguranÃ§a07h59 - 09 Mar 2026

Gol Ã© furtado e proprietÃ¡rio pede ajuda para localizÃ¡-lo

Motociclista de 25 anos morre apÃ³s colidir contra muro no Cidade Aracy ll
Tristeza01h33 - 09 Mar 2026

Motociclista de 25 anos morre apÃ³s colidir contra muro no Cidade Aracy ll

Desrespeito Ã  sinalizaÃ§Ã£o causa acidente com dois carros no Cruzeiro do Sul
SeguranÃ§a15h15 - 08 Mar 2026

Desrespeito Ã  sinalizaÃ§Ã£o causa acidente com dois carros no Cruzeiro do Sul

Motociclista que morreu em acidente na SP-215 serÃ¡ sepultado neste domingo em SÃ£o Carlos
Despedida 09h52 - 08 Mar 2026

Motociclista que morreu em acidente na SP-215 serÃ¡ sepultado neste domingo em SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias