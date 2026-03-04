(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Se Deram Mal

Adolescentes sÃ£o detidos pela PM com drogas e dinheiro em telhado de residÃªncia no Santa Angelina

Dupla foi flagrada pelos policiais militares durante patrulhamento e foram apreendidos cocaÃ­na, maconha e dry

04 Mar 2026 - 14h58Por FlÃ¡vio Fernandes
Dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Segundo informações, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua José Quatrochi quando perceberam uma movimentação incomum em uma residência. Os indivíduos estavam sobre o telhado do imóvel, o que despertou a atenção da equipe.

Os PMs fizeram a abordagem e durante busca pessoal foram localizadas cocaína, maconha, dry e notas trocadas de dinheiro. Ao serem indagados, os jovens confessaram que estavam traficando. 

Diante dos fatos a dupla foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados para os responsáveis. 

