Adolescentes são detidos com celulares furtados e Canil da GCM localiza drogas no São Carlos 5

Crédito: SCA

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram detidos na manhã desta quinta-feira (5) durante uma ação da equipe do Canil da Guarda Municipal em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, localizado na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos 5.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes avistaram um rapaz e uma jovem em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Na revista pessoal, os guardas encontraram com a adolescente uma porção de maconha e um aparelho celular. Com o outro adolescente, apesar de nada ilícito ter sido localizado, ele também portava um telefone.

Após consulta dos números de identificação dos aparelhos, foi constatado que ambos eram produtos de furto. Diante do histórico da área, a equipe acionou a cadela farejadora Índia para realizar uma varredura em um terreno próximo ao local da abordagem.

Durante as buscas, foram encontradas diversas porções de entorpecentes escondidas, totalizando 57 porções de skank, 39 de haxixe, 78 de maconha, 101 de cocaína e quatro unidades de LSD.

Os adolescentes foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Os celulares e as drogas foram apreendidos pela Polícia Civil. Após os procedimentos legais, os menores foram liberados e entregues aos responsáveis.

