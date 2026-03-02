Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas apÃ³s tentar fugir da PM

CrÃ©dito: SCA

Um adolescente de 17 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (2) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com as informações, a equipe de policiamento realizava patrulhamento por um ponto já conhecido por denúncias de comercialização de entorpecentes, no cruzamento da Avenida João Dagnone com a Avenida Dr. Gildiney Carreri, quando avistou o menor sentado na esquina.

Ao perceber a aproximação da viatura, o adolescente saiu correndo segurando uma sacola, dando início a um breve acompanhamento. Durante a fuga, ele entrou em uma residência com o portão aberto, localizada na Rua Raul Garcia Rodrigues, também no Santa Angelina. Segundo apurado, o imóvel não pertence a familiares do menor; ele teria aproveitado o momento em que o morador saía com o veículo da garagem para invadir o local na tentativa de despistar os policiais.

Antes de adentrar a casa, o adolescente dispensou a sacola na calçada e tentou se esconder no interior do imóvel, mas foi localizado e abordado pela equipe. Em revista pessoal, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro dentro de uma pochete. Já na sacola dispensada, foram localizados entorpecentes.

Questionado, o menor teria confessado que estava realizando a venda de drogas no local. Ele foi conduzido, acompanhado da genitora, até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado à responsável, e as drogas foram apreendidas.

