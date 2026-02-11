(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

Acusado de tráfico de drogas é preso pela Força Tática em Ribeirão Bonito

11 Fev 2026 - 10h14Por Da redação
Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (10), na Rua Manuel Mateus, no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 2º Pelotão de Força Tática receberam denúncia de que um morador do endereço estaria comercializando e armazenando entorpecentes no imóvel. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram o suspeito, que ao notar a presença das viaturas tentou fugir para o interior da residência, sendo acompanhado e detido.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram localizadas porções de drogas e uma quantia em dinheiro. Na residência, os policiais apreenderam 291 pedras de crack, 81 porções de maconha, R$ 747 em dinheiro, cerca de dois mil microtubos vazios, materiais utilizados para embalo e um aparelho celular modelo iPhone 7.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça, sendo recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos. Segundo a polícia, o suspeito já possuía antecedentes criminais.

