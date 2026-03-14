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Rio Preto

Acidente termina com policial militar atropelado na Washington LuÃ­s

14 Mar 2026 - 07h21Por Da redaÃ§Ã£o
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Acidente termina com policial militar atropelado na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: ARTESP CrÃ©dito: ARTESP

Um acidente registrado na madrugada deste sábado (14) no km 439 da rodovia SP-310, em São José do Rio Preto (SP), deixou um policial militar ferido após ser atropelado enquanto atendia outra ocorrência no local.

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu por volta da 1h, no sentido São Paulo. No momento, equipes já atendiam outra ocorrência no mesmo quilômetro, envolvendo um veículo tombado.

Segundo dados obtidos por meio das câmeras de monitoramento (CFTV), o condutor de um Fiat Palio trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo. O carro acabou colidindo primeiro contra uma viatura da Polícia Militar que estava no local e, em seguida, atingiu um Fiat Uno que já estava envolvido no acidente anterior.

Durante a sequência de colisões, um policial militar que atuava no atendimento da ocorrência acabou sendo atropelado.

Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam duas vítimas que estavam no Fiat Uno para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma delas sofreu ferimentos leves e a outra não teve gravidade confirmada. O policial também teve ferimentos leves.

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