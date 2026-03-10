Acidente no Centro de SÃ£o Carlos deixa duas pessoas feridas

CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta terça-feira (10), um acidente de trânsito foi registrado na região central de São Carlos, no cruzamento da rua Rui Barbosa com a avenida Carlos Botelho.

Segundo relato do próprio motociclista, de 54 anos, ele seguia pela rua Rui Barbosa quando o semáforo estava verde para a sua passagem. No entanto, um veículo Honda HR-V teria avançado o sinal vermelho e acabou atingindo a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista e a passageira que estava na garupa, uma jovem de 21 anos, foram ao solo. Ambos sofreram ferimentos leves.

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia TambÃ©m