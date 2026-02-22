Acidente na Rodovia Washington Luís deixa casal ferido

Crédito: Rota das Notícias

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente na tarde deste domingo (22), no km 242 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações apuradas, as vítimas saíram de Santa Adélia com destino a São Bernardo do Campo e seguiam pela rodovia em uma motocicleta Yamaha Krypton, quando um dos pneus teria furado. O condutor perdeu o controle da direção e o casal acabou caindo no acostamento.

Apesar do impacto e do susto, os dois sofreram ferimentos considerados leves, com suspeita de fraturas. Equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia prestaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam o casal à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas. O trânsito no trecho não precisou ser interditado.

