sexta, 06 de fevereiro de 2026
Segurança

Acidente entre motos deixa um ferido na SP-215 em São Carlos

06 Fev 2026 - 13h32Por Jessica Carvalho R
Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (6), no km 149 da rodovia SP-215 ( Luiz Augusto de Oliveira), próximo ao acesso da avenida Morumbi, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, as motos seguiam em sentidos opostos. Um veículo teria saído da alça de acesso da avenida Morumbi e adentrado a rodovia no sentido da Washington Luís. Para evitar a colisão, um dos motociclistas — que trafegava pela preferencial — freou bruscamente, momento em que perdeu o controle, caiu e a motocicleta deslizou pela pista, indo parar no sentido contrário.

A moto acabou atingindo o condutor de uma Honda Bis, de 30 anos, que trafegava no sentido bairro Cidade Aracy. Ele sofreu trauma na perna e múltiplas escoriações, sendo socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Já o outro motociclista sofreu escoriações e também apresentou trauma na perna, porém recusou atendimento médico e permaneceu pelo local

Equipes da concessionária estiveram na rodovia realizando atendimento, sinalização e interdição do acostamento para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência.

