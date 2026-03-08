Acidente entre motos deixa dois feridos na Vila Nery

CrÃ©dito: SCA

Na noite deste sábado, um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na Rua Lourenço Inocentini, no bairro Vila Nery

De acordo com informações apuradas no local, dois motociclistas acabaram colidindo frontalmente. Testemunhas relataram que um dos condutores estaria em visível estado de embriaguez no momento da colisão.

Com o impacto, ambos os motociclistas foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos leves. Eles receberam atendimento no local e, posteriormente, foram encaminhados para atendimento médico para avaliação.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Leia TambÃ©m