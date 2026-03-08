(16) 99963-6036
domingo, 08 de março de 2026
SeguranÃ§a

Acidente entre motos deixa dois feridos na Vila Nery

08 Mar 2026 - 06h15Por Da redaÃ§Ã£o
Acidente entre motos deixa dois feridos na Vila Nery - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na noite deste sábado, um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na Rua Lourenço Inocentini, no bairro Vila Nery 

De acordo com informações apuradas no local, dois motociclistas acabaram colidindo frontalmente. Testemunhas relataram que um dos condutores estaria em visível estado de embriaguez no momento da colisão.

Com o impacto, ambos os motociclistas foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos leves. Eles receberam atendimento no local e, posteriormente, foram encaminhados para atendimento médico para avaliação.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Ãšltimas NotÃ­cias