Acidente entre dois veículos é registrado na área central de São Carlos na madrugada deste domingo

Crédito: Gabriel Henrique

Na madrugada deste domingo (21), um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com Dom Pedro II, na região central de São Carlos.

Segundo informações, um veículo Monza trafegava pela Rua Dom Pedro II, que é via preferencial, quando foi atingido por um Fiat Uno que seguia pela Rua Marechal Deodoro e não respeitou a sinalização de "pare". Após a colisão, o condutor do Uno perdeu o controle da direção e acabou se chocando contra uma árvore na calçada.

Apesar do forte impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.

