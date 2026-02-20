Acidente em cruzamento com histórico de colisões deixa casal ferido na Vila Nery

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 20, em um cruzamento conhecido pelo alto número de ocorrências no bairro Vila Nery. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Major José Inácio com a Rua Major Manuel Antônio de Matos.



De acordo com as informações, a motocicleta seguia pela Rua Major José Inácio, enquanto um veículo Ford Fiesta trafegava pela Rua Major Manuel Antônio de Matos. A condutora do carro teria desrespeitado a sinalização de “pare”, atingindo a moto ocupada por um casal.



Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo. O condutor, de 35 anos, sofreu uma possível fratura na perna esquerda e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. Já a passageira, de 32 anos, teve trauma no joelho e foi encaminhada pelo SAMU também à Santa Casa para atendimento médico.



Equipes de policiamento estiveram no local para o registro da ocorrência. O cruzamento é considerado perigoso por moradores devido ao histórico frequente de acidentes.

