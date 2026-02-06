9 cidades da região não registram homicídio em 2025

Praça Central de Santa Lúcia: município é um dos nove da Região Central que não registrou nenhum assassinato em 2025 - Crédito: Divulgação

Um total de nove municípios da Região Central Paulista fechou o ano de 2025 sem nenhum homicídio. Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Santa Lúcia e Tabatinga estão entre as 289 cidades que não registraram nenhum assassinato ao longo do ano passado.

O número é equivalente a 45% do total, quase metade dos municípios paulistas. Outras 177 cidades também fecharam o ano sem nenhum registro de roubo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública.

No ano passado, o Estado de São Paulo registrou o menor número de casos da história de homicídios, com 1.447 registros, queda de 7% em relação a 2024. As ocorrências de roubos, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga também foram as menores já registradas desde o início da série histórica de dados, em 2001.

A redução na criminalidade vem acompanhada de uma série de avanços promovidos pelo Governo de São Paulo na segurança, com reforço de políticas públicas, investimento no trabalho de inteligência e mais policiais nas ruas.

Em três anos, o governo estadual abriu quase 17 mil vagas em concursos para as polícias — um recorde de mais de duas décadas —, investiu R$ 1,5 bilhão em segurança e realizou 427 operações conjuntas com o Ministério Público, Gaeco e Polícia Federal, que geraram prejuízo de R$ 3 bilhões ao crime organizado.

“A estratégia implantada desde o início da gestão está funcionando. Estamos investindo em inteligência, integração da polícia e, muito mais importante, na presença constante nas áreas mais sensíveis”, comenta o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

CIDADES ZERADAS DE HOMICÍDIOS – Segundo o levantamento da série histórica da SSP, que reúne dados de 2001 a 2025, o ano passado teve o maior número de cidades sem homicídios desde 2022.

Apesar de grande parte das cidades serem pequenas, os índices mostram segurança elevada em municípios de médio porte, de 50 mil a 100 mil habitantes. São Roque, na região metropolitana de São Paulo, tem quase 80 mil habitantes, não registrou nenhum homicídio em 2025 e contabilizou apenas 68 roubos.

Entre as 58 cidades paulistas com 50 mil a 100 mil habitantes, 56 tiveram menos de 20 homicídios em 2025, como Caieiras (4 assassinatos), Leme (4), Bertioga (6), São Sebastião (11), Ibiúna (11) e Cruzeiro (18).

SEM HOMICÍDIOS HÁ 25 ANOS – No recorte mais amplo da série histórica, oito municípios paulistas se destacam por nunca terem registrado um único caso de homicídio em 25 anos de acompanhamento: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba.

VEJA A LISTA COMPLETA DE CIDADES COM 0 HOMICÍDIO REGISTRADO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025:

Cândido Rodrigues

Fernando Prestes

Gavião Peixoto

Motuca

Nova Europa

Ribeirão Bonito

Santa Ernestina

Santa Lúcia

Tabatinga

