9 cidades da região não registram homicídio em 2025

Estado de SP registrou queda nos principais índices criminais no ano passado, com os menores números de casos da história para roubos, homicídios, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga.

06 Fev 2026 - 10h57Por Jessica Carvalho R
Praça Central de Santa Lúcia: município é um dos nove da Região Central que não registrou nenhum assassinato em 2025 - Crédito: DivulgaçãoPraça Central de Santa Lúcia: município é um dos nove da Região Central que não registrou nenhum assassinato em 2025 - Crédito: Divulgação

Um total de nove municípios da Região Central Paulista fechou o ano de 2025 sem nenhum homicídio. Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Santa Lúcia e Tabatinga estão entre as 289 cidades que não registraram nenhum assassinato ao longo do ano passado.

O número é equivalente a 45% do total, quase metade dos municípios paulistas. Outras 177 cidades também fecharam o ano sem nenhum registro de roubo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública.

No ano passado, o Estado de São Paulo registrou o menor número de casos da história de homicídios, com 1.447 registros, queda de 7% em relação a 2024. As ocorrências de roubos, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga também foram as menores já registradas desde o início da série histórica de dados, em 2001.

A redução na criminalidade vem acompanhada de uma série de avanços promovidos pelo Governo de São Paulo na segurança, com reforço de políticas públicas, investimento no trabalho de inteligência e mais policiais nas ruas.

Em três anos, o governo estadual abriu quase 17 mil vagas em concursos para as polícias — um recorde de mais de duas décadas —, investiu R$ 1,5 bilhão em segurança e realizou 427 operações conjuntas com o Ministério Público, Gaeco e Polícia Federal, que geraram prejuízo de R$ 3 bilhões ao crime organizado.

“A estratégia implantada desde o início da gestão está funcionando. Estamos investindo em inteligência, integração da polícia e, muito mais importante, na presença constante nas áreas mais sensíveis”, comenta o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

CIDADES ZERADAS DE HOMICÍDIOS – Segundo o levantamento da série histórica da SSP, que reúne dados de 2001 a 2025, o ano passado teve o maior número de cidades sem homicídios desde 2022.

Apesar de grande parte das cidades serem pequenas, os índices mostram segurança elevada em municípios de médio porte, de 50 mil a 100 mil habitantes. São Roque, na região metropolitana de São Paulo, tem quase 80 mil habitantes, não registrou nenhum homicídio em 2025 e contabilizou apenas 68 roubos.

Entre as 58 cidades paulistas com 50 mil a 100 mil habitantes, 56 tiveram menos de 20 homicídios em 2025, como Caieiras (4 assassinatos), Leme (4), Bertioga (6), São Sebastião (11), Ibiúna (11) e Cruzeiro (18).

SEM HOMICÍDIOS HÁ 25 ANOS – No recorte mais amplo da série histórica, oito municípios paulistas se destacam por nunca terem registrado um único caso de homicídio em 25 anos de acompanhamento: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba.

VEJA A LISTA COMPLETA DE CIDADES COM 0 HOMICÍDIO REGISTRADO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025:

Cândido Rodrigues
Fernando Prestes
Gavião Peixoto
Motuca
Nova Europa
Ribeirão Bonito
Santa Ernestina
Santa Lúcia
Tabatinga

