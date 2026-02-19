(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Balanço

38º BPM/I registra redução expressiva nos índices criminais durante o Carnaval

19 Fev 2026 - 11h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo SteinBatalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) divulgou o balanço das ações realizadas durante o Carnaval 2026 nas cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, o período foi marcado por resultado positivo, sem o registro de ocorrências de natureza grave.

Segundo o comando, o desempenho é atribuído ao planejamento prévio e à atuação estratégica e integrada da Polícia Militar, com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas áreas de maior concentração de público. A operação garantiu segurança para moradores e foliões durante as festividades.

Natureza da Ocorrência 2025 2026 Redução
Furto (outros) 47 25 46,8%
Furto de veículo 11 07 36,4%
Homicídio 01 00 100%
Roubo (outros) 06 01 83,3%
Roubo de veículo 01 00 100%

Leia Também

Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís
Segurança13h00 - 19 Fev 2026

Colisão traseira entre caminhões é registrada na Rodovia Washington Luís

Santana é furtado em frente à maternidade durante a noite
Segurança09h55 - 19 Fev 2026

Santana é furtado em frente à maternidade durante a noite

Estudante da Unicep perde a vida em acidente na SP-215
Colisão traseira 09h30 - 19 Fev 2026

Estudante da Unicep perde a vida em acidente na SP-215

Após desentendimento na rua, grupo invade casa e agride morador
Água Vermelha 09h26 - 19 Fev 2026

Após desentendimento na rua, grupo invade casa e agride morador

Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL
São Carlos 08h38 - 19 Fev 2026

Engavetamento com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na WL

Últimas Notícias