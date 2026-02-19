38º BPM/I registra redução expressiva nos índices criminais durante o Carnaval

Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) divulgou o balanço das ações realizadas durante o Carnaval 2026 nas cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, o período foi marcado por resultado positivo, sem o registro de ocorrências de natureza grave.

Segundo o comando, o desempenho é atribuído ao planejamento prévio e à atuação estratégica e integrada da Polícia Militar, com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas áreas de maior concentração de público. A operação garantiu segurança para moradores e foliões durante as festividades.

Natureza da Ocorrência 2025 2026 Redução

Furto (outros) 47 25 46,8%

Furto de veículo 11 07 36,4%

Homicídio 01 00 100%

Roubo (outros) 06 01 83,3%

Roubo de veículo 01 00 100%

