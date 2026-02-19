38º BPM/I registra redução expressiva nos índices criminais durante o Carnaval

Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein
O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) divulgou o balanço das ações realizadas durante o Carnaval 2026 nas cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, o período foi marcado por resultado positivo, sem o registro de ocorrências de natureza grave.
Segundo o comando, o desempenho é atribuído ao planejamento prévio e à atuação estratégica e integrada da Polícia Militar, com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas áreas de maior concentração de público. A operação garantiu segurança para moradores e foliões durante as festividades.
|Natureza da Ocorrência
|2025
|2026
|Redução
|Furto (outros)
|47
|25
|46,8%
|Furto de veículo
|11
|07
|36,4%
|Roubo (outros)
|06
|01
|83,3%
|Roubo de veículo
|01
|00
|100%
Leia TambémÚltimas Notícias