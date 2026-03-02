38º BatalhÃ£o da PM vai receber reforÃ§o de 17 policiais nos prÃ³ximos dias

BatalhÃ£o da PM - CrÃ©dito: Rodrigo Stein

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), sediado em São Carlos, deve receber nos próximos dias o reforço de ao menos 17 policiais militares vindos de outras unidades do Estado de São Paulo.

A chegada dos novos agentes tem como objetivo ampliar o efetivo disponível para o policiamento ostensivo e reforçar as ações de segurança na região. A medida deve contribuir para intensificar o patrulhamento preventivo, atendimento de ocorrências e operações estratégicas realizadas pelo batalhão.

Além de São Carlos, o 38º BPM/I é responsável pelo policiamento em outros seis municípios: Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro.

