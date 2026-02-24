ONG ASA recebe R$ 70 mil destinado por Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

A rotina de cuidados da organização não governamental Amigos Salvando Amigos (ASA) ganhou um fôlego real e imediato. O recurso de R$ 70 mil, destinado ainda em 2025 por meio de emenda do vereador Elton Carvalho (Republicanos), já foi pago e está em plena execução, sendo aplicado diretamente no resgate, tratamento, castrações, aquisição de rações , medicamentos e demais insumos.

Com o dinheiro em caixa, a entidade conseguiu tirar do papel ações que impactam o dia a dia do abrigo. A verba está custeando procedimentos de castração, a compra contínua de ração e medicamentos, além de permitir melhorias na estrutura física para abrigar com segurança os animais resgatados.

Para o autor da emenda, o repasse reforça o papel fundamental das entidades sociais. “A causa animal precisa de atitudes concretas, que mudem a realidade hoje. Sabemos que o poder público nem sempre consegue absorver todas as demandas urgentes da nossa cidade, e é aí que entra a importância do Terceiro Setor, preenchendo essas lacunas governamentais de forma séria e humana. Ver esse recurso de 2025 já pago e funcionando na rotina da ASA reafirma nosso compromisso com quem atua na linha de frente”, destaca o parlamentar.

