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terça, 07 de abril de 2026
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Nova moto para o SAMU: Elton Carvalho Destina Emendas para 3ª Motolância do SAMU em São Carlo

07 Abr 2026 - 16h49Por Da redação
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Motolância do Samu - Crédito: divulgaçãoMotolância do Samu - Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho, do Partido Republicanos, destinou recentemente recursos de emendas parlamentares para a aquisição de uma motolância que será incorporada ao SAMU de São Carlos. Esta é a terceira motolância adquirida com o apoio do parlamentar, que reafirma seu compromisso em buscar mais investimentos nos próximos anos.

Carvalho destaca que o investimento em motolâncias é vital, pois elas garantem um tempo de resposta muito mais ágil em casos de urgência e emergência, especialmente quando há risco de morte. A flexibilidade das motolâncias nas vias e rodovias permite reduzir o tempo de atendimento, um fator fundamental quando se trata de salvar vidas.

O vereador reforça a importância de investimentos contínuos na infraestrutura do SAMU, incluindo equipamentos, móveis e automóveis. Ele elogia o trabalho exemplar da equipe do SAMU, que tem feito a diferença na assistência à população, e se compromete a direcionar ainda mais recursos para fortalecer o serviço.

A expectativa é que, com a chegada desta nova motolância, o SAMU de São Carlos amplie sua capacidade de atendimento, diminuindo o tempo entre o chamado e a chegada ao local. Para o vereador, tempo significa vida, e ele acredita que cada recurso investido é um passo em direção a uma saúde mais eficiente e humana.

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