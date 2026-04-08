Lucão alerta para risco à saúde pública com descarte irregular de canetas emagrecedoras

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, fez um alerta contundente durante a sessão desta terça-feira (7) sobre os riscos do uso indiscriminado e do descarte irregular de canetas emagrecedoras.

Ao iniciar sua fala, ele homenageou o Dia do Jornalista, destacando o papel da imprensa como “quarto poder” e agradecendo aos profissionais que dão visibilidade ao trabalho do Legislativo.

Na sequência, aproveitando o Dia Mundial da Saúde, Lucão chamou atenção para um problema crescente no país. Segundo dados recentes, o uso dessas canetas cresceu 88% em 2025, movimentando cerca de R$ 9 bilhões, enquanto mais da metade dos brasileiros já conhece esses medicamentos.

O presidente destacou que grande parte do uso ocorre sem orientação médica e alertou para um agravante: o descarte incorreto de seringas e canetas, muitas vezes em lixo comum ou até em vias públicas.

“Estamos colocando em risco trabalhadores da coleta de lixo e até nossas crianças”, afirmou, ao relatar um caso recente em que crianças se feriram ao manusear materiais descartados irregularmente.

Lucão cobrou campanhas de conscientização e reforçou que esses materiais devem ser devolvidos em unidades de saúde.

“O descarte correto é uma questão de responsabilidade coletiva e pode salvar vidas”, concluiu.

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