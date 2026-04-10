Vereador Bruno Zancheta cobra pontualidade do transporte coletivo em São Carlos

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) voltou a chamar a atenção para a situação do transporte coletivo em São Carlos, destacando os frequentes atrasos e falhas na prestação do serviço. A cobrança foi feita durante a sessão plenária da última terça-feira, quando o parlamentar utilizou a tribuna para relatar as dificuldades enfrentadas diariamente pela população.

De acordo com o vereador, diversas linhas têm apresentado problemas recorrentes, com ônibus que atrasam significativamente ou, em alguns casos, sequer passam nos horários previstos. A situação tem causado transtornos para trabalhadores, estudantes e demais usuários que dependem do transporte público para cumprir compromissos essenciais.

“O transporte coletivo é um serviço fundamental para a cidade. Ele garante o direito de ir e vir da população, especialmente daqueles que mais precisam. Quando há atrasos ou falhas, estamos falando de pessoas que chegam atrasadas ao trabalho, perdem consultas médicas ou enfrentam prejuízos no dia a dia”, destacou Bruno Zancheta.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando de perto a situação e cobrando providências dos responsáveis, com o objetivo de garantir mais eficiência, pontualidade e respeito aos usuários do transporte coletivo no município.

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