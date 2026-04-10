(16) 99963-6036
sexta, 10 de abril de 2026
Notícias do legislativo

Vereador Bruno Zancheta cobra pontualidade do transporte coletivo em São Carlos

10 Abr 2026 - 16h31Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Bruno Zancheta cobra pontualidade do transporte coletivo em São Carlos -

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) voltou a chamar a atenção para a situação do transporte coletivo em São Carlos, destacando os frequentes atrasos e falhas na prestação do serviço. A cobrança foi feita durante a sessão plenária da última terça-feira, quando o parlamentar utilizou a tribuna para relatar as dificuldades enfrentadas diariamente pela população.

De acordo com o vereador, diversas linhas têm apresentado problemas recorrentes, com ônibus que atrasam significativamente ou, em alguns casos, sequer passam nos horários previstos. A situação tem causado transtornos para trabalhadores, estudantes e demais usuários que dependem do transporte público para cumprir compromissos essenciais.

“O transporte coletivo é um serviço fundamental para a cidade. Ele garante o direito de ir e vir da população, especialmente daqueles que mais precisam. Quando há atrasos ou falhas, estamos falando de pessoas que chegam atrasadas ao trabalho, perdem consultas médicas ou enfrentam prejuízos no dia a dia”, destacou Bruno Zancheta.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando de perto a situação e cobrando providências dos responsáveis, com o objetivo de garantir mais eficiência, pontualidade e respeito aos usuários do transporte coletivo no município.

Leia Também

Lucão alerta para risco à saúde pública com descarte irregular de canetas emagrecedoras
Notícias do legislativo09h55 - 08 Abr 2026

Lucão alerta para risco à saúde pública com descarte irregular de canetas emagrecedoras

Nova moto para o SAMU: Elton Carvalho Destina Emendas para 3ª Motolância do SAMU em São Carlo
Notícias do legislativo16h49 - 07 Abr 2026

Nova moto para o SAMU: Elton Carvalho Destina Emendas para 3ª Motolância do SAMU em São Carlo

Jùlio Cesar visita escolas e ouve demandas da educação
Notícias do legislativo19h20 - 06 Abr 2026

Jùlio Cesar visita escolas e ouve demandas da educação

EMEB do Jardim Araucária ganha cobertura e climatização com emendas do Vereador Elton Carvalho
Notícias do legislativo09h35 - 01 Abr 2026

EMEB do Jardim Araucária ganha cobertura e climatização com emendas do Vereador Elton Carvalho

Jùlio Cesar reforça pedido por manutenção nas ruas
Notícias do legislativo16h56 - 27 Mar 2026

Jùlio Cesar reforça pedido por manutenção nas ruas

Últimas Notícias