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quinta, 16 de abril de 2026
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Vereador Bruno Zancheta solicita informações sobre distribuição de Insulina na rede de saúde

16 Abr 2026 - 15h10Por Jessica Carvalho R.
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Vereador Bruno Zancheta solicita informações sobre distribuição de Insulina na rede de saúde -

O vereador Bruno Zancheta protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a distribuição de insulina na rede pública de saúde do município. A iniciativa tem como objetivo garantir transparência, eficiência no atendimento e, principalmente, assegurar que pacientes que dependem do medicamento tenham acesso contínuo e adequado ao tratamento.

A insulina é essencial para pessoas com diabetes, sendo fundamental para o controle da glicemia e para a prevenção de complicações graves da doença, como problemas cardiovasculares, renais e neurológicos. A falta ou irregularidade no fornecimento pode colocar em risco a saúde e a qualidade de vida de muitos pacientes, tornando indispensável uma gestão eficaz por parte do poder público.

O parlamentar busca esclarecer pontos como a regularidade no abastecimento, a quantidade disponível nas unidades de saúde, possíveis faltas registradas e quais medidas estão sendo adotadas para evitar a interrupção no fornecimento.

Segundo o vereador, a preocupação é garantir dignidade e segurança aos munícipes que dependem do medicamento diariamente: “A insulina não é um medicamento qualquer, ela é vital para milhares de pessoas. Precisamos garantir que não falte e que o acesso seja sempre seguro e eficiente. Estou acompanhando de perto essa situação para que possamos cobrar melhorias e soluções concretas”, destacou Bruno Zancheta.

A iniciativa reforça o papel fiscalizador do Legislativo e demonstra a atenção do vereador às demandas da área da saúde, especialmente no cuidado com pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo.

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