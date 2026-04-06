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segunda, 06 de abril de 2026
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Jùlio Cesar visita escolas e ouve demandas da educação

06 Abr 2026 - 19h20Por Jessica Carvalho R
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Jùlio Cesar visita escolas e ouve demandas da educação -

Com o início do ano letivo, o vereador Jùlio Cesar tem intensificado as visitas às unidades de ensino do município, com o objetivo de acompanhar de perto a realidade das escolas e ouvir as principais demandas de servidores e colaboradores.

Entre as escolas, o parlamentar esteve na CEMEI Prof. Vicente De Paulo Rocha Keppe, onde percorreu as dependências da unidade e conversou com profissionais da educação. Durante o encontro, foram apresentadas necessidades relacionadas à estrutura, condições de trabalho e melhorias no atendimento, evidenciando desafios enfrentados no dia a dia.

Jùlio destacou que o contato direto com quem atua nas escolas é fundamental para a construção de soluções efetivas. “Ouvir os servidores é essencial para que possamos levar as demandas reais até o poder público e cobrar providências”, afirmou.

O vereador reforçou ainda seu compromisso com a educação, ressaltando que seguirá visitando outras unidades e acompanhando de perto as necessidades da rede municipal.

As visitas fazem parte de uma série de agendas voltadas ao acompanhamento dos serviços públicos e à escuta ativa da população e dos profissionais que atuam nas diferentes áreas do município.

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