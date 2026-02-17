Jùlio Cesar solicita reparos na iluminação da Avenida Trabalhador São-carlense

Procurado por comerciantes e moradores da região da Rodoviária, o vereador Jùlio Cesar encaminhou pedido de providências em relação à falta de iluminação pública na Avenida Trabalhador São-carlense.

Segundo os relatos, o trecho tem permanecido com diversos pontos escuros durante a noite, o que tem gerado insegurança e preocupação, principalmente para quem trabalha ou circula pela via no período noturno.

Após as reclamações, Jùlio foi até o local para averiguar a situação e constatou que várias lâmpadas de LED instaladas no canteiro central estão apagadas, comprometendo a iluminação da avenida.

Diante do problema verificado, o parlamentar protocolou requerimento solicitando que a Prefeitura realize a manutenção e substituição das lâmpadas com urgência. Além da Avenida Trabalhador São-carlense, Jùlio também estendeu o pedido para outros bairros do município que enfrentam o mesmo problema de iluminação pública, reforçando a necessidade de um levantamento geral e ações preventivas para evitar novos pontos de escuridão na cidade.

“Segurança começa pela iluminação. Não podemos aceitar que uma avenida tão importante fique no escuro. E essa é uma realidade que também atinge outros bairros, por isso estamos cobrando providências amplas”, afirmou Jùlio Cesar, garantindo que seguirá cobrando uma solução rápida para o problema.

Leia Também