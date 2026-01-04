Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos

Torcedores no estádio do Luisão -

A cidade de São Carlos recebe, a partir deste domingo (04/01), mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional ‘Copinha’. Os jogos do Grupo 16 acontecem no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, com entrada gratuita.

Na primeira rodada, o anfitrião Grêmio São-Carlense vai a campo enfrentar o União Cacoalense-RO às 17h15, a segunda partida será às 19h30, quando o Santos FC recebe o Real Brasília-DF.



Na primeira fase, as 128 equipes estão distribuídas em 32 grupos, onde cada equipe enfrenta as demais do mesmo grupo em turno único, classificando-se à fase seguinte os dois melhores de cada chave. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

É importante lembrar que os jogos têm entrada aberta ao público, mas é necessário fazer o cadastro no site fpf.soudaliga.com.br e reservar seu ingresso virtual antecipadamente. Além disso, por motivo de segurança, os torcedores não poderão entrar no estádio com camisas de outros clubes brasileiros, apenas camisas dos clubes participantes da chave estão permitidas.

COMO RESERVAR SEU INGRESSO – O cadastro deve ser realizado no site fpf.soudaliga.com.br. Quando acessado pela primeira vez, o torcedor deverá clicar em ‘Cadastrar’ no menu superior e preencher os dados solicitados. Após isto, é necessário fazer a coleta da imagem facial, cuja validação pode demorar alguns segundos.



Finalizado o cadastro, os jogos estarão disponíveis na tela inicial de acordo com seus respectivos grupos e sedes. Acessada a partida de interesse, o torcedor deverá escolher por ingressos no setor mandante ou visitante. Feita a reserva, ao acessar o seu ingresso, o torcedor terá todas as informações para acesso ao jogo escolhido.



É possível reservar ingressos para até cinco pessoas por cadastro, porém todas precisam estar cadastradas previamente no site e incluídas na sua lista de convidados. Para tanto, acesse a área ‘Convidados’ na tela inicial e inclua o e-mail ou CPF do torcedor que receberá em seu perfil no site a notificação do convite que deverá ser aceito para obter o ingresso. A liberação dos jogos no sistema será feita rodada a rodada.



Em São Carlos, também há um posto de informações na entrada do Estádio Luisão para auxiliar quem tiver alguma dificuldade em realizar o cadastro. “Os atendentes vão ajudar as pessoas a fazer o cadastro no site da Federação Paulista de Futebol para a retirada dos ingressos. Portanto, quem tiver dificuldade, basta ir até o Luisão", destaca o secretário de Esportes, Fernando Carvalho.

