(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Copinha 2026

Cruzeiro confirma favoritismo e vence o Guanabara City por 3 a 0 no Luisão

19 Jan 2026 - 06h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cruzeiro confirma favoritismo e vence o Guanabara City por 3 a 0 no Luisão - Crédito: (Crédito: Igor Garcia) Crédito: (Crédito: Igor Garcia)

Sem dificuldades, o Cruzeiro confirmou o favoritismo e venceu o Guanabara City por 3 a 0 na noite deste domingo (18), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, garantindo vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Desde o apito inicial, a equipe celeste controlou as ações da partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Kaiquy Luiz. Mantendo o ritmo intenso, os Crias da Toca ampliaram na etapa final com gols de Rhuan Gabriel e Fernando, selando a classificação com uma atuação segura e dominante.

Com o resultado, o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento na competição e agora se prepara para enfrentar o Grêmio na semifinal. A equipe gaúcha também venceu neste domingo (18), ao derrotar o Ceará por 3 a 0.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve divulgar nas próximas horas a data, o horário e o local do confronto decisivo.

Leia Também

FPF confirma Cruzeiro e Guanabara City-GO no Luisão
Copinha 202609h17 - 17 Jan 2026

FPF confirma Cruzeiro e Guanabara City-GO no Luisão

Cruzeiro vence o Santos e pega o Guanabara City-GO
Copinha 202606h45 - 17 Jan 2026

Cruzeiro vence o Santos e pega o Guanabara City-GO

Acidente envolvendo ônibus que transportava time que disputou Copinha deixa um morto
Triste 13h21 - 16 Jan 2026

Acidente envolvendo ônibus que transportava time que disputou Copinha deixa um morto

Santos enfrenta o Cruzeiro no Estádio Luisão nesta sexta-feira
Copinha 202608h07 - 16 Jan 2026

Santos enfrenta o Cruzeiro no Estádio Luisão nesta sexta-feira

Santos vence a Ferroviária e enfrenta o Cruzeiro no Luisão
Copinha 202605h49 - 15 Jan 2026

Santos vence a Ferroviária e enfrenta o Cruzeiro no Luisão

Últimas Notícias