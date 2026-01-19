Cruzeiro confirma favoritismo e vence o Guanabara City por 3 a 0 no Luisão

Sem dificuldades, o Cruzeiro confirmou o favoritismo e venceu o Guanabara City por 3 a 0 na noite deste domingo (18), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, garantindo vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Desde o apito inicial, a equipe celeste controlou as ações da partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Kaiquy Luiz. Mantendo o ritmo intenso, os Crias da Toca ampliaram na etapa final com gols de Rhuan Gabriel e Fernando, selando a classificação com uma atuação segura e dominante.
Com o resultado, o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento na competição e agora se prepara para enfrentar o Grêmio na semifinal. A equipe gaúcha também venceu neste domingo (18), ao derrotar o Ceará por 3 a 0.
A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve divulgar nas próximas horas a data, o horário e o local do confronto decisivo.