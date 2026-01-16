Acidente envolvendo ônibus que transportava time que disputou Copinha deixa um morto

Crédito: divulgação PRF

Um grave acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20 do Águia de Marabá resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida na quinta-feira (15), no município de Crixás, no Tocantins. A equipe retornava de Taubaté, no interior de São Paulo, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A vítima fatal foi o preparador físico do clube, Hecton Alves, que morreu ainda no local do acidente. Já o técnico Ronan Tyezer sofreu ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde permanece internado sob cuidados médicos.

A ocorrência foi confirmada pelo próprio Águia de Marabá por meio de comunicado oficial divulgado nas redes sociais. Segundo a nota, o ônibus colidiu com um caminhão que estaria parado na rodovia sem qualquer tipo de sinalização.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos atletas que integravam a delegação ficou gravemente ferido.

Em nota oficial, o clube lamentou profundamente a morte de Hecton Alves e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A diretoria destacou o impacto da perda e o momento de grande consternação vivido pela instituição.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Águia de Marabá integrou o Grupo 22, com sede em Taubaté. A equipe encerrou a fase inicial com duas vitórias e uma derrota, garantindo classificação para a segunda fase. No mata-mata, acabou eliminada pelo Juventude nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

