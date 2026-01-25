Cruzeiro vence o São Paulo e é campeão da Copinha 2026

Crédito: Divulgação

O Cruzeiro é o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Na manhã deste domingo (25), data em que a capital paulista comemorou mais um aniversário, a equipe mineira venceu o São Paulo por 2 a 1, na Mercado Livre Arena Pacaembu, e impediu o bicampeonato consecutivo do Tricolor.

Com a vitória, o Cruzeiro voltou a conquistar a Copinha após 19 anos, repetindo o feito de 2007 e alcançando seu segundo título na principal competição de base do país. Já o São Paulo perdeu a oportunidade de se isolar como o segundo maior campeão do torneio e segue com cinco conquistas, atrás apenas do Corinthians, que lidera o ranking com 11 títulos.

A final começou equilibrada, mas o Cruzeiro mostrou maior presença ofensiva no primeiro tempo. O placar foi aberto em jogada de bola parada: após cobrança de escanteio de Baptistella, William apareceu livre na área e cabeceou para marcar para a Raposa.

Mesmo em desvantagem, o São Paulo manteve postura ofensiva e seguiu competitivo. A partida ganhou intensidade, com disputas fortes e chances para ambos os lados. Nos minutos finais da primeira etapa, o Tricolor chegou ao empate também em bola parada. Após cruzamento na área, Gustavo Santana desviou e Isac finalizou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o São Paulo tentou manter o ritmo, mas viu o Cruzeiro crescer na partida e assumir o controle das ações ofensivas. Aos 28 minutos, Gustavinho arriscou de fora da área, acertou a trave e contou com o azar do goleiro João Pedro, já que a bola bateu em suas costas antes de entrar no gol, recolocando o time mineiro em vantagem.

Na reta final, o São Paulo teve a chance de empatar novamente. A arbitragem chegou a marcar pênalti, mas o lance foi revisado pelo VAR, que assinalou falta fora da área. Na cobrança, Felisberto bateu colocado, mas Victor Lamounier fez grande defesa.

Nos minutos finais, o Tricolor pressionou em busca do empate e manteve o jogo aberto até o apito final. O Cruzeiro, porém, soube administrar a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1, garantindo o título da Copinha 2026.

