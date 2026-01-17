Cruzeiro vence o Santos e pega o Guanabara City-GO

Crédito: Santos FC

A Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu, nesta sexta-feira (16), os quatro primeiros classificados para as quartas de final da competição. No principal confronto do dia, o Cruzeiro derrotou o Santos por 3 a 1, em partida disputada em São Carlos.

A equipe mineira abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, com Rayan. Aos 11 minutos, Fernando ampliou a vantagem celeste. O Santos reagiu aos 37, quando José Alencar marcou de cabeça e recolocou o Peixe no jogo, pressionando nos minutos finais.

O empate santista quase saiu nos acréscimos, mas William salvou uma finalização de JP Chermont praticamente em cima da linha. Na sequência do lance, Pietro aproveitou o rebote e marcou o terceiro gol, confirmando a vitória do Cruzeiro.

Em busca do seu segundo título da Copinha — o primeiro foi conquistado em 2007 — o Cruzeiro enfrentará o Guanabara City-GO nas quartas de final. A equipe goiana garantiu a classificação ao eliminar o Atlético-PI nos pênaltis. Há possibilidade da partida ser disputada em São Carlos.

