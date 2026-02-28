(16) 99963-6036
sábado, 28 de fevereiro de 2026
Eleições 2026

Encontro estadual do PSB lança pré-candidatura de Maria Aires a deputada federal

Socialistas lotaram plenário da Câmara Municipal na abertura do "Giro 40", uma sérire de eventos regionais que buscam fortalecer o partido nas eleições de outubro

28 Fev 2026 - 18h47Por Da redação
Encontro estadual do PSB lança pré-candidatura de Maria Aires a deputada federal - Crédito: Bil Moreira Crédito: Bil Moreira

Durante um encontro estadual do PSB (Partido socialista Brasileiro), chamado de “Giro” 40, que durou cerca de 4h na Câmara Municipal de São Carlos, com a presença de cerca de 150 pessoas, a empresária do setor imobiliário, Maria Aires, foi lançada como pré-candidata a deputada federal. Os militantes socialistas vieram dos quatro cantos do Estado, com participantes do Oeste, do Leste, Litoral, Grande São Paulo, de municípios grandes e pequenos. 

O evento, que abriu a temporada dos socialistas de reuniões partidárias, contou com a presença do ministro da Micro e Pequena Empresa e ex-governador do Estado de São Paulo, Marcio França, sua esposa, Lúcia França, seu filho, deputado estadual Caio França. Além disso, também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP), o vereador Djalma Nery, a presidente do PT, Rita Fajardo, o presidente da Câmara de Porto Ferreira, Alan João e várias outras lideranças. 

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e os deputados federais Jonas Donizete e Tábata Amaral, que não puderam estar presentes, enviaram vídeos de saudações aos militantes que foram exibidos durante o encontro.  

Durante seu discurso, Maria Aires, falou de sua história pobre nordestina, saindo de Pernambuco praticamente sem nada até chegar a ser uma importante empresária do pujante setor imobiliário de São Carlos e região. Ela foi bastante aplaudida por todos os presentes ao evento e recebeu um incentivo especial de Lúcia França. 

O vice-presidente do PSB, Chico Loco, destacou o papel de Marcio França no governo paulista, inclusive no desfecho da greve dos caminhoneiros no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). Ele também afirmou que França é o melhor nome para enfrentar e derrotar o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

 

