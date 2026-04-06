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Eleições 2026

Ultimo mês para tirar o título; TRE orienta eleitor a antecipar atendimento

06 Abr 2026 - 21h03Por Jessica Carvalho R
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A um mês do fechamento do cadastro eleitoral, a procura pelos serviços da Justiça Eleitoral paulista já evidencia uma corrida contra o tempo. Em março, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo registrou mais de 230 mil atendimentos ao eleitorado, número superior ao de janeiro (202.134 solicitações) e fevereiro (190.061).

Com média diária acima de 8 mil atendimentos, a maior parte dos eleitores — cerca de 71% — buscou atendimento presencial. Diante da alta demanda, o TRE-SP recomenda que a população não deixe para a última hora, evitando filas e possíveis transtornos.

O aumento na procura também está relacionado à necessidade de cadastramento biométrico para novos títulos e atualizações no documento. No estado, o eleitorado apto a votar soma 33.760.945 pessoas até o fim de março. Desse total, 88,4% (29.845.240) já têm biometria cadastrada, enquanto 11,6% — o equivalente a 3.915.705 eleitores — ainda não realizaram o procedimento, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Até o dia 30 de abril, os eleitores podem buscar atendimento presencial para serviços relacionados ao título ou cadastro biométrico mediante agendamento prévio, em qualquer cartório eleitoral, independentemente da zona eleitoral do documento. Para agendar, basta acessar o site da Justiça Eleitoral, selecionar a opção “Novo Agendamento”, escolher o município ou buscar pelo CEP e verificar a disponibilidade de vagas.

Já no período de 1º a 6 de maio, o atendimento será realizado exclusivamente por ordem de chegada, o que deve intensificar ainda mais o movimento nos cartórios eleitorais.

 
 

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