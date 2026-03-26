Quem tem biometria registrada poderÃ¡ continuar acessando os serviÃ§os do Autoatendimento atÃ© 6 de maio -

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo orienta o eleitorado a buscar atendimento com antecedência para evitar eventuais filas ou imprevistos. Conforme o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas Eleições 2026. No entanto, quem precisa marcar atendimento presencial nos cartórios do estado deve fazer agendamento prévio no site do TRE-SP até 30 de abril, conforme a disponibilidade de vagas. A partir de 1º de maio até o dia 6, o atendimento será feito exclusivamente por ordem de chegada.



O atendimento presencial é necessário para quem ainda não tem título ou identificação biométrica. Também é exigido de eleitoras e eleitores que fizeram o cadastro biométrico há mais de 10 anos e não utilizaram as digitais para se identificar no momento da votação nesse mesmo período. Nesse caso, essas pessoas devem fazer uma nova coleta. Para consultar a situação do título e da biometria, basta acessar a página do Autoatendimento Eleitoral, clicar na aba “Título Eleitoral” e escolher a Opção 6.

Quem não possui biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, a exemplo daqueles que não possuem título, pode solicitar o serviço de forma on-line até o próximo dia 6 de abril. A interrupção dos serviços nessa data por meio do Autoatendimento para eleitoras e eleitores que não têm a identificação biométrica está prevista na Resolução nº 23.760/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo é garantir que todos os que enviarem requerimentos pela internet possam realizar a coleta da biometria até 6 de maio.

Após iniciar a solicitação on-line, quem não tem as digitais no banco da Justiça Eleitoral deve finalizar o atendimento em uma das unidades cartorárias em até 30 dias, com o registro biométrico. Por esse motivo, as solicitações no Autoatendimento para quem ainda não cadastrou a biometria serão encerradas em 6 de abril.

Passo a passo para agendamento

Em São Paulo, é possível buscar atendimento presencial, mediante agendamento prévio, em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral à qual o título está vinculado. Ao acessar a página, basta selecionar “Novo Agendamento”, escolher o município ou fazer a busca por CEP e, com a respectiva zona eleitoral selecionada, definir o dia e horário desejado para atendimento. O agendamento é fundamental para evitar a formação de filas e organizar o atendimento nas unidades, que funcionam de segunda a sexta, exceto feriados, das 11h às 17h.

Quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório, após o agendamento, levando documento de identificação com foto, como o RG, e comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem você mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone, por exemplo. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista).

Já aqueles que estão com o título cancelado podem solicitar a regularização mediante o pagamento de eventuais multas no valor de R$ 3,51 por turno em que a pessoa deixou de votar ou de justificar a ausência às urnas. Também é necessário marcar agendamento prévio antes de ir ao cartório e levar documento oficial com foto e comprovante de residência.

A falta da identificação biométrica não impede o exercício do voto. Desde que o título esteja em situação regular, a eleitora ou o eleitor pode votar normalmente, comparecendo à seção eleitoral no dia do pleito com um documento oficial com foto. A captação da biometria garante mais segurança à identificação do eleitor, impedindo que uma pessoa vote no lugar de outra. Em São Paulo, dos mais de 33,6 milhões de votantes registrados até o fim de fevereiro, 29,7 milhões de pessoas (o equivalente a 88%) possuem o cadastro biométrico.

E quem já tem a biometria?

Quem já tem a biometria registrada na Justiça Eleitoral poderá continuar acessando os serviços on-line normalmente no Autoatendimento até 6 de maio, data de fechamento do cadastro eleitoral. Até lá, é possível, por exemplo, atualizar dados cadastrais, alterar o local de votação, pedir transferência de domicílio ou mudar para uma seção acessível, sem necessidade de comparecimento presencial a um cartório.

Em janeiro e fevereiro, o TRE-SP registrou 392.196 atendimentos relacionados ao título no estado, sendo 174.006 alistamentos (emissões do primeiro título), 141.143 revisões de dados e 77.047 transferências de domicílio eleitoral, conforme estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em ano de eleições, o cadastro eleitoral fica fechado nos 150 dias anteriores à data do pleito, segundo o artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Para as Eleições 2026, o cadastro será fechado a partir do dia 7 de maio. A legislação eleitoral prevê o fechamento para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação.

O 1º turno ocorrerá em 4 de outubro. O eleitorado fará seis escolhas nas urnas. Por ordem, as opções a serem preenchidas são: deputado federal, deputado estadual, senador (1ª opção), senador (2ª opção), governador e presidente.

Leia TambÃ©m