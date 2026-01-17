FPF confirma Cruzeiro e Guanabara City-GO no Luisão

Crédito: Divulgação

O Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” foi palco, na noite desta sexta-feira (16/01), de mais uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. Pelas oitavas de final, o Cruzeiro venceu o Santos, por 3 a 1, em jogo com bom público, e segue adiante na luta pelo título. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

Ao término da partida, o treinador do Cruzeiro, Mairon César, enalteceu a vitória e a estrutura que São Carlos tem ofertado para a realização do torneio. "Estamos felizes pelo resultado e pelo desempenho da equipe. O Santos é uma equipe muito qualificada e isso valoriza ainda mais a vitória. Também gostei das instalações do estádio, pois tanto o vestiário quanto o campo atenderam bem as nossas expectativas e isso proporcionou um grande jogo", disse Mairon.

Com o resultado, o Cruzeiro irá enfrentar o Guanabara City-GO nas quartas de final. A partida será disputada no domingo (18/01), às 18h30, novamente no Estádio Luisão, com entrada aberta ao público.

Para o torcedor ter acesso ao estádio, porém, é necessário reservar seu ingresso virtual no site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não é permitida a entrada de pessoas com camisas de clubes brasileiros que não estejam jogando na cidade no dia do evento.

PRIMEIRA VEZ EM SETE ANOS – A última vez que São Carlos recebeu uma partida de quartas de final da Copa São Paulo foi em 2019. Naquela ocasião, há sete anos, o Guarani bateu o Figueirense-SC por 2 a 1.

De lá pra cá, a Prefeitura promoveu melhorias e adequações no Luisão para a edição de 2024 e, desde então, o estádio voltou a receber jogos das oitavas de final todos os anos, sendo escolhido para sediar Ituano 1x2 América-MG (2024), Cruzeiro 3x0 Bahia (2025) e, agora, Cruzeiro 3x1 Santos (2026).

