Vítimas de acidente na SP-318 serão sepultadas em Alagoas e Minas Gerais

Leonardo Soares, a esposa Lorena, Poliana e Willian - Crédito: arquivo pessoal

Os corpos das vítimas do acidente envolvendo um carro e um caminhão que ocorreu na manhã de ontem (23), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318), foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos nesta terça-feira (24).

Segundo a Funerária Matriz, os corpos de Lorena Dominícia Alves da Trindades, 23, Poliana Alves da Trindade, 41, e Willian Gabriel Trindade Barbosa da Silva, 12, serão embarcados na noite de hoje em um avião com destino ao aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió. De lá seguem em carro funerário para Matriz de Camaragibe, no sertão alagoano, onde serão sepultados.

Já o corpo de Leonardo Soares, 30, será levado para a cidade mineira de Montezuma.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no plantão policial de São Carlos, o Gol onde as vítimas estavam invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com um caminhão, que tombou após a colisão.

Fabiana Alves da Trindades, 38, que também estava no Gol sobreviveu e está internada em estado grave na Santa Casa de São Carlos. Ele é mãe do garoto Willian.

O motorista e o passageiro do caminhão sofreram apenas ferimentos leves.

