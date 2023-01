Vítimas de trágico acidente na SP-318 são identificadas

SIGA O SCA NO

Leonardo Soares, a esposa Lorena e Poliana - Crédito: arquivo pessoal

As vítimas do trágico acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (23), na rodovia SP-318, foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML), para onde os corpos foram levados.

Morreram no acidente: Willian Gabriel Trindade Barbosa da Silva, 12, Poliana Alves da Trindade (idade não informada) Leonardo Soares e a esposa, Lorena Trindade. Fabiana Alves da Trindade, 38, sobreviveu e está internada em estado grave na Santa Casa de São Carlos. Ela é mãe do garoto Willian. Todos eram ocupantes do Gol.

Segundo informações, a família retornava do estado de Alagoas, de onde são naturais onde foram buscar uma parente e voltavam para Engenheiro Coelho, onde residiam.

