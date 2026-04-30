USP São Carlos promove palestra sobre riscos regulatórios e estratégias em inteligência artificial

O avanço das legislações sobre inteligência artificial (IA) e privacidade de dados tem imposto novos desafios às empresas, especialmente no que diz respeito à mensuração de riscos financeiros, à estruturação de governança e à proteção do valor gerado por soluções tecnológicas. Para discutir esses temas, o MBA em Inteligência Artificial e Big Data da Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, promove a palestra “Assegure sua Estratégia de GenAI: Combinando ‘Hardness’ e Estimativa de Risco para Captura de Valor Sustentável”.

O evento será realizado no dia 9 de maio, às 10h, com transmissão ao vivo pelos canais do curso e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação no YouTube. Gratuita e aberta ao público, a atividade integra uma série de encontros que aproximam a comunidade de temas atuais e demonstram, na prática, aplicações da IA em diferentes setores.

A palestra será conduzida pelo engenheiro Marcus Araújo, gerente global de IA na dLocal, multinacional presente em mais de 40 países. Com experiência em governança de dados, engenharia de IA e ciência de dados nos setores financeiro e de pagamentos, o especialista é bacharel e doutorando em Ciências da Computação pelo ICMC. Sua pesquisa concentra-se em redes neurais aplicadas a grafos temporais, com foco na previsão e simulação da resiliência econômica de países. Ele também possui certificação em inovação e crescimento exponencial pela Stanford Graduate School of Business.

Cenário regulatório em expansão

Atualmente, mais de 25 legislações relacionadas à IA e à privacidade de dados estão em vigor no mundo, muitas com alcance extraterritorial. Um dos principais exemplos é o EU AI Act, proposta da União Europeia que prevê multas de até 7% do faturamento global das empresas em caso de descumprimento. Paralelamente, o mercado segurador já começa a excluir danos causados por IA generativa das apólices comerciais, elevando o risco para organizações que operam em escala global.

Diante desse cenário, o evento propõe uma reflexão sobre o impacto das regulamentações e apresenta um framework quantitativo para gestão de riscos em grandes modelos de linguagem e agentes autônomos em produção. A metodologia analisa 25 legislações e 21 certificações, organizadas em benchmarks comparativos, e cruza essas informações em uma matriz de cobertura que busca responder a uma questão central para áreas de compliance: quais certificações atendem, de fato, às exigências legais?

Formação e inscrições

O MBA em Inteligência Artificial e Big Data, oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação do ICMC, tem como foco a formação de lideranças capazes de desenvolver projetos baseados em dados e utilizar tecnologias emergentes na tomada de decisões estratégicas.

As inscrições para a 6ª turma seguem abertas até 13 de maio, ou até o preenchimento das vagas. As aulas têm início previsto para 4 de julho e término em 4 de outubro de 2027.

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