Um ano depois, demanda por ônibus cresce 44% aos sábados e 88% aos domingos

Transporte coletivo: Um total de 1.425.154 passageiros utilizaram o transporte coletivo entre maio de 2025 e março de 2026. Se houvesse a cobrança de tarifa, o montante obtido seria de R$ 7.482.058,50 - Crédito: divulgação

Uma das políticas públicas originais do governo do prefeito Netto Donato (PP) completa um ano nesta sexta-feira, 1º de maio. Informações oficiais da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana revelam que com a gratuidade do transporte coletivo, a chamada Tarifa Zero, aos fins de semana e feriados, houve um aumento de aproximadamente 44% na demanda aos sábados e 88% aos domingos e feriados, evidenciando a forte adesão da população ao programa.

Um total de 1.425.154 passageiros utilizaram o transporte coletivo entre maio de 2025 e março de 2026. Se houvesse a cobrança de tarifa, o montante obtido seria de R$ 7.482.058,50. Entre maio a dezembro do ano passado um total de 1.040.312 passaram pelas catracas dos ônibus do transporte coletivo. Neste ano, 384.837 passageiros utilizaram o sistema.

“A implantação do Programa Tarifa Zero aos finais de semana em São Carlos tem se mostrado uma iniciativa extremamente positiva e alinhada aos objetivos propostos. Desde o início de sua operação, a medida foi muito bem aceita pela população, registrando uma demanda expressiva de usuários aos sábados, domingos e feriados”, afirma nota da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Para ampliar o acesso a espaços de lazer e turismo e ampliar o uso com a Tarifa Zero, também foi criada uma linha específica de atendimento ao Parque Ecológico do município, facilitando o deslocamento da população até um dos principais pontos de recreação da cidade.



Esse crescimento significativo demonstra que a gratuidade no transporte coletivo amplia o acesso da população à cidade, facilitando o deslocamento para atividades de lazer, compras, turismo e convívio social.

Além disso, segundo o governo municipal, o programa tem contribuído diretamente para o fortalecimento do comércio local e para a dinamização da economia, especialmente em períodos de maior circulação de pessoas.

A utilização do do transporte coletivo, reduz consideravelmente a dependência de veículos particulares e promovendo uma ocupação mais eficiente do sistema. “Dessa forma, o Programa Tarifa Zero aos finais de semana consolida-se como uma política pública de grande alcance social, que não apenas melhora a acessibilidade, mas também estimula o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população de São Carlos”, diz o textro oficial.

A iniciativa, criada e alinhada ao plano de governo do prefeito Netto Donato, prevê a oferta de transporte público gratuito a todos os cidadãos aos sábados e domingos e feriados, como resposta direta à necessidade de ampliar o acesso ao sistema de transporte coletivo.

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